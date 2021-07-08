天氣｜天文台料明日最高氣溫34度　一連五日天晴酷熱 (16:30)

【16:30更新】副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港下午大部分地區氣溫上升至33度左右。今晚（8日）及明日（9日）天氣預測，天晴酷熱，氣溫介乎29至34度。吹和緩東南風。展望隨後數日大致天晴，天氣持續酷熱。
【12:45】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.8度，相對濕度73%，紫外線指數為10，強度甚高。本港地區下午及今晚天氣預測，大致天晴及酷熱，局部地區有一兩陣驟雨。吹和緩東南風。
【07:30】早上7時30分，天文台錄得氣溫28.7度，相對濕度85%。上午8時，位於越南北部的熱帶低氣壓集結在河內以南約150公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移入越南內陸，並逐漸消散。
天文台預測今日本港天氣大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩東南風，初時風勢間中清勁。展望未來數日大致天晴及酷熱。
（香港天文台）
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