新冠肺炎｜帶Delta變種澳洲確診漢曾訪14地點納強制檢測【附名單】 (00:05)

政府周三（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將在澳洲確診、帶Delta變種新型冠狀病毒男子在港時曾到過的14個地點，以及早前確診、帶L452R變種病毒機場男地勤曾到訪的一間食肆，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人在指定日期和時間曾身處任何下列指明地方，須於7月9日或之前接受強制檢測：
．葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第1座21樓（曾於6月8日身處逾一小時）
．大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近1號閘口）（6月26日下午6時至8時）
．灣仔軒尼詩道256號The Hennessy 31樓及頂樓Wooloomooloo Steakhouse（6月17日下午6時至10時）
．灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號舖DiVino Patio - Ristorante Bar Pizzeria（6月21日中午12時至下午6時）
．旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓12號舖火車頭越南餐室（6月21日中午12時至下午6時）
．葵芳興芳路223號新都會廣場4樓413-416號舖稻成京川滬（6月22日中午12時至下午6時）
．尖沙嘴柯士甸道西1號圓方2樓2132號舖pho.dle.bar（6月23日下午6時至10時）
．旺角豉油街60-104號鴻都大廈部分地下至2樓快樂小羊火鍋餐廳（6月25日中午12時至下午6時）
．深水埗石硤尾街1號地下B-C號舖愛文生（6月25日下午6時至10時）
．大角嘴大全街41號地舖聚小館（6月22日下午6時至10時）
．尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea 7樓701號舖鏞鏞．藝嚐館（6月23日中午12時至下午6時）
．旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓501號舖念川居（6月18日中午12時至下午6時）
．佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心4樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司（6月23日下午4時至6時，或6月25日中午12時至下午6時）
．佐敦彌敦道241-243號香港體檢中心2樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司（6月24日上午10時至中午12時）
．大嶼山東涌黃泥屋村1號金泰屋（6月18日下午6時至10時）
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