新冠肺炎｜帶Delta變種澳洲確診漢曾訪14地點納強制檢測【附名單】 (00:05)

政府周三（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將在澳洲確診、帶Delta變種新型冠狀病毒男子在港時曾到過的14個地點，以及早前確診、帶L452R變種病毒機場男地勤曾到訪的一間食肆，納入新型冠狀病毒強制檢測。