11人涉大埔墟站非法集結　警稱到場「防止暴徒破壞港鐵設施」　因人手不足終離場 (22:25)

8男3女被告依次為韋梓灝（19歲）、何國禧（25歲）、陳志超（49歲）、15歲男學生、張柏傲（18歲）、陳芷悠（17歲）、林嘉桓（20歲）、徐俊傑（23歲）、梁靜一（17歲）、楊珮宜（19歲）及陳天朗（18歲）。除了第三被告陳志超報稱已退休，其餘10人都是學生，而陳志超是女被告陳芷悠的父親。11人各被控一項非法集結罪，指稱被告於2019年9月7日在大埔墟站與其他不知名的人參與非法集結。

控方證人新界北衝鋒隊警長謝寶光供稱，網上有人號召「讓民意包圍大埔」，當晚8時半集合，9時組成人鏈，並於10時半流水式散去，起點為連儂牆隧道，終點則視乎人數決定。他作為小隊指揮官，奉命帶領第一及第二縱隊到大埔墟及太和站「高調巡邏」、「防止暴徒破壞港鐵設施」。

謝寶光續稱，當日下午5時15分至6時25分首次到場視察，「沒甚特別」，8時半再率隊到場時發現10多人分散在連儂牆隧道出入口聚集，後來遞增至幾百人，現場部分人戴口罩或用圍巾蒙面，對警員大聲呼叫「死黑警」、「狗」，又「唱辱警歌挑釁我們」。他向上司、署理警司張建斌要求增援。

謝寶光表示，張建斌帶隊到場後曾用揚聲器勸群眾和平散去，別做違法行為，但反而「有幾個代言人上前協商，並要求我們（警方）離開」。由於現場情緒高漲，避免事件惡化，警方曾三度退守，但聚集者仍繼續逼近，又用雷射筆射向警方，持續對峙下加上人手不足，警方最終在當晚11時35分帶隊離開。

裁判官香淑嫻押後案件至明早（8日）10時續審，屆時由第三被告的律師開始盤問控方證人。