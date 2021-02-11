元朗信義中學兩生比賽唱《銀河修理員》遭記大過　歌詞含「對抗」、「亂世」字眼 (21:11)

《銀河修理員》由樂隊Dear Jane原唱，歌詞包括「修修補補亂世中一起蒼老」、「祝你在亂流下平安」。元朗信義中學有學生今日向本報稱，該校早前辦歌唱比賽，賽規列明參賽歌詞不得涉愛情、吸煙飲酒等不良習慣、負面生命價值及政治議題，兩名中五生以《銀河修理員》一曲參賽，校方要求他們修改歌詞中「對抗」及「亂世」字眼，兩人遂按要求改詞。

該學生稱，兩名涉事學生在初賽演唱改詞版，到決賽轉唱原版歌詞，其中一人表演後高呼「香港人加油」，兩人演出後遭老師訓話。兩名學生在比賽當日被學校處分，其中一人原為校內學會主席，遭校方革職，另一人為運動校隊成員，校方禁止他代表學校參賽，兩人亦各記一個大過。

教育局回覆稱，正向學校了解事件，重申學校是學生學習的地方，任何人不應利用學校作為表達政治訴求的場地；面對行為甚至價值觀有偏差的學生，學校有責任加強訓輔工作。局方稱隨着《港區國安法》生效，已提醒學校須按學生的認知發展及能力，透過教育適當及適時向學生解釋國家安全的重要性，並提醒學生遵守有關法例。