中大二號橋暴動案　官批辯方求情「語言藝術、煽情」　輕判將被覆核「上訴庭又話我唔啱」 (20:01)

辯方求情稱，違反《禁蒙面法》罪成的被告陳起行（21歲）有良好背景，希望法庭不要扼殺判社會服務令的機會。李官隨即表示，辯方說法是「語言藝術」，又稱上訴庭在多宗反修例案更新判刑原則，因應暴力程度而增加阻嚇性，「被告年輕唔係重要考慮，依個係上訴庭主流意見」。辯方及後呈上求情信，李官亦要求辯方以20字概括求情信內容。

暴動等罪成的被告張俊浩（18歲）及鄧希雯（23歲）亦透過律師求情，請求輕判。李官重申，如果判刑過輕會被覆核刑期，「一陣上訴庭又話我唔啱」，最後將案押後至本月21日判刑，罪成的3人還押，其間為被告陳起行索取背景及社服令報告。

官讚指揮官事發日克制

散庭前，李官提及作供的警方指揮官鍾家平：「佢指揮得好好，30幾人（警員）對住咁多人，佈防得好好、好克制。我唔想係書面陳辭寫咁多，費事有人上綱上線，但係個別做得好都要講。」

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