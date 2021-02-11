中大二號橋暴動案　官批辯方求情「語言藝術、煽情」　輕判將被覆核「上訴庭又話我唔啱」 (20:01)

前年11月12日中大二號橋衝突，兩名中大生及兩名大專生當場被捕，分別被控暴動、違反《禁蒙面法》等罪，其中兩人今（7日）於區域法院裁定暴動等罪罪成，另一人被裁定《禁蒙面法》罪成（相關報道：中大二號橋暴動案 兩被告暴動罪成、兩被告罪脫）。辯方今午求情指出，被告年紀尚輕和獲家人支持，請求判社會服務令，惟法官李慶年質疑辯方說法屬「主流煽情」和「old-school policy（老套的方針）」，散庭前，李官讚賞警方指揮官當日「好克制」。
辯方求情稱，違反《禁蒙面法》罪成的被告陳起行（21歲）有良好背景，希望法庭不要扼殺判社會服務令的機會。李官隨即表示，辯方說法是「語言藝術」，又稱上訴庭在多宗反修例案更新判刑原則，因應暴力程度而增加阻嚇性，「被告年輕唔係重要考慮，依個係上訴庭主流意見」。辯方及後呈上求情信，李官亦要求辯方以20字概括求情信內容。
暴動等罪成的被告張俊浩（18歲）及鄧希雯（23歲）亦透過律師求情，請求輕判。李官重申，如果判刑過輕會被覆核刑期，「一陣上訴庭又話我唔啱」，最後將案押後至本月21日判刑，罪成的3人還押，其間為被告陳起行索取背景及社服令報告。
官讚指揮官事發日克制
散庭前，李官提及作供的警方指揮官鍾家平：「佢指揮得好好，30幾人（警員）對住咁多人，佈防得好好、好克制。我唔想係書面陳辭寫咁多，費事有人上綱上線，但係個別做得好都要講。」
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