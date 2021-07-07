男子刀刺警｜市民續到崇光獻花　一女子藏鎅刀被捕　王婆婆遭警告煽動 (18:49)

警方指出，今日下午約4時，警方在灣仔軒尼詩道一帶巡邏期間，截停一名女子並上前調查，其間警員在該名女子的斜揹袋中檢獲一把鎅刀。該名26歲姓馮本地女子涉嫌藏有攻擊性武器被捕，現正被扣留調查。案件交由灣仔警區刑事調查隊第7隊跟進。

大批警員下午在崇光百貨外戒備，警員約3至4人一組，在場截查市民。「王婆婆」帶同鮮花到場，她被警員帶到對面行人路黃金廣場外搜查，其間一名督察級警員表示，她說「警暴」字眼涉煽動，警告「王婆婆」後放行，警方在旁錄影整個截查過程。

另一名被截查的男子稱，早前有悲劇發生，「有人死咗，希望他一路好走」，但認為現時「白色恐怖」瀰漫香港，「呼吸都犯國安法」。

另一名被截查的楊先生表示，他是來自英國巴斯（Bath）的留學生，今日在崇光門外等朋友時遭截查，警方截查他時查看他的學生證，但警方似乎不認識巴斯，「佢淨係識Manchester（曼徹斯特），估計佢有睇波」，他認為截查不合理。