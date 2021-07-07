黃馮律師行遭律師會接管　高院令律師會向客戶發還凍結資金 (18:25)

申請人為香港律師會；答辯人為伍永雄及阮國強，兩人為黃馮律師行的合伙人。

判辭指出，律師會及介入中介行接管黃馮律師行後，曾於今年2月及3月在中英文報紙刊登通知，邀請受影響客戶提出申索，介入期間發現黃馮律師行的銀行戶口有近3.8億元客戶資金。截至今年6月30日，律師會及介入中介行共收到637份申索，申索總額逾3.67億元，其中已獲接納的申索涉款逾3.1億元，部分不獲接納；如尚待審批的申索最終獲接納，經發還後黃馮律師行的戶口則餘約3000萬元。

判辭又指出，兩名答辯人伍永雄及阮國強要求取回早前注入律師行的約2300萬元，其中800萬是由二人向財務公司借得，故財務公司已透過入稟追討，不過法官同意律師會表示，有關追討與客戶申索情況不同，現階段律師會不應接納此申索，又認為財務公司入稟追討較為適合。