唐英傑案｜呈堂片顯示被告曾稱銀包有「光時」卡片　惟銀包今呈堂後沒發現 (17:45)

《港區國安法》首案唐英傑案的審訊今（7日）踏入第8天，原定傳召最後一名控方證人作供，惟呈堂片段顯示被告被搜身時，曾疑似向警員表示錢包內有寫上「光復香港 時代革命」的卡片，由於錢包當時沒有檢取為證物，一直由懲教署保管，控方今在庭上未能在錢包發現卡片，當日檢取證物的警員作供時，亦表示不記得細節。控方為解決該疑點，打算傳召更多證人作供，包括被告留醫時的看守警員。
警員趙梓銘供稱，案發時他目睹撞擊事件發生，之後負責拍攝被告的搜身過程。片段可見，搜身的警員手持被告的錢包，正尋找其身分證，被告說「係光復香港時代革命下面呢到」。控方稱，警方當時沒檢取錢包作為證物，即時歸還被告，後來由懲教署保管，惟錢包今日呈堂時沒有發現任何印有「光時」的物件。
控方稱為完整事件的真相，決定傳召原本不在證人名單內、負責搜身的警員蘇兆榮作供，他表示不記得被告錢包是否有「光時」字眼的東西，只記得他有搜出被告的身分證。法官杜麗冰要求控辯雙方今天商討，需傳召多少證人釐清真相。聆訊明（8日）續。
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