唐英傑案｜呈堂片顯示被告曾稱銀包有「光時」卡片　惟銀包今呈堂後沒發現 (17:45)

警員趙梓銘供稱，案發時他目睹撞擊事件發生，之後負責拍攝被告的搜身過程。片段可見，搜身的警員手持被告的錢包，正尋找其身分證，被告說「係光復香港時代革命下面呢到」。控方稱，警方當時沒檢取錢包作為證物，即時歸還被告，後來由懲教署保管，惟錢包今日呈堂時沒有發現任何印有「光時」的物件。

控方稱為完整事件的真相，決定傳召原本不在證人名單內、負責搜身的警員蘇兆榮作供，他表示不記得被告錢包是否有「光時」字眼的東西，只記得他有搜出被告的身分證。法官杜麗冰要求控辯雙方今天商討，需傳召多少證人釐清真相。聆訊明（8日）續。

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