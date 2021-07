政務司長李家超昨(6日)獲委任為候選人資格審查委員會(資審委)主席,他今(7日)首次以政務司長身分出席立法會大會,於會後見記者。他稱,資審委開始準備配合選舉工作,政務司長辦公室亦已成立秘書處,協助資審委工作,並負責聯絡選舉事務處及警方國安處。被問及審查標準,李家超表示基本上只有兩項標準:是否真誠擁護《基本法》及效忠特區,「the criteria is just two, and always two」(只有兩項標準,並永遠只有兩項)。