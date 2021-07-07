IB狀元擬赴加讀電影稱港創作空間小　弱聽生冀從醫鼓勵患者 (15:03)

英基今年共有46名狀元、88名榜眼，平均分達38.7分。英基英皇佐治五世學校狀元羅璦琳計劃到加拿大懷雅遜大學（Ryerson University）修讀媒體製作。她認為，電影可以連結人、安慰他人，故很享受拍攝影片過程。她續說，加拿大電影創作空間比本地電影業大，以LGBT（性小眾）為例，相信這類題材在海外探討空間會較香港多。

弱聽狀元讀醫：希望聾之前幫更多人

英基沙田學院狀元梁文軒計劃留港讀醫。他患中度弱聽，本來校內預測成績只有39分，沒想過最後成為狀元，感到難以置信。他說，從小因弱聽被欺凌，感到自卑，幸醫生常常鼓勵他，他將來亦希望成為鼓勵患者的醫生。他又說，親人曾患重病，自己束手無策，故想從醫助人。他稱，他日或會完全失聰，但希望自己無悔，「希望聾之前幫更多人」。

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