鄒幸彤入稟禁警取用手機涉法律專業保密等資料 (14:34)

原告為鄒幸彤，被告為警務處長。入稟狀指出，警方於今年6月4日拘捕原告，並檢取其兩部手機，警方其後於6月29日獲得沙田裁判法院裁判官批出搜查令，容許警方檢取手機內的資料。

原告要求法庭頒令，禁止警方取用、檢視及複製手機內的材料，包括受「法律專業保密權」保障資料，即她與其律師或其當事人的對話；屬《釋義及通則條例》下的新聞材料、不屬手令權限的材料，以及與煽惑他人明知而非法參與未經批准集結罪無關的材料。

原告另要求法庭，就所檢取的材料作出指示，決定哪些材料屬法律專業保密、手令範圍內或屬新聞材料，並要求警方歸還相關材料，以及作出賠償。

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