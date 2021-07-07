女保鑣涉槍殺姨舅案　手機片顯示被告曾向手機鏡頭舉槍 (13:11)

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。退休新聞工作者李明昌供稱，2018年6月26日下午近3時在太古城中心4期附近，突然聽到「3至4下嘭嘭嘭嘅聲」，當下未能肯定是槍聲，便見到40至50米外有一男一女躺在地上，行近欲幫他們急救，惟「佢地好似無知覺，我乜野（急救工具）都無」，直至聽到一女聲大叫「追佢」，才發現一女子正跑向通往太古城中心4期的樓梯，他隨即從後追上，其間二人保持約30米距離。

李明昌續稱，跑上樓梯後向保安稱「佢（被告）打人！」，請他們幫忙截停女子，保安上前圍截後叫女子坐於落地玻璃旁，當時她表現平靜，沒有反抗。李明昌在警方到場後便離開。他當日拍下兩張照片，其中一張見保安指着坐在玻璃旁、手持水樽的被告，他在庭上表示，被告從背包取出水樽後「飲咗少少水」。

控方播出當日市民由高處拍到鰂魚涌公園的片段，見被告跑了數步；另播出太古城中心4期大堂閉路電視片段，顯示被告及李明昌從樓梯跑上大堂。

控方從被告的三星手機中發現一段攝於2017年11月23日、長約20秒的片段，顯示被告在大廈某層的升降機大堂放置手機錄影，拍到她從手機旁的膠袋取出手槍，站到鏡頭前先後用雙手及單手舉槍數秒，再將手槍放進膠袋內。聆訊明（8日）續。

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