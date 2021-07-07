中大二號橋暴動案　兩被告暴動罪成、兩被告罪脫 (12:41)

4名被告為中大學生陳起行（21歲）、理大學生李俊皓（24歲）、IVE學生張俊浩（18歲）及中大學生鄧希雯（23歲），同被控前年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，連同黃亭陶及其他不知名者參與暴動。陳起行、張俊浩及鄧希雯同時各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品；張俊浩另被控管有一支激光筆。

控方開案陳辭提及，有被告被捕後，被搜出一張寫有「致所有真香港人，我哋一定會贏」的白紙；又稱憑4人的裝束、身處現場及逃跑時被捕，足證各人參與暴動。

被告張俊浩自辯稱，當日原到中大參加胞姊的畢業禮，抵達中大後才得悉取消，遂暫留校園「周圍行下」，其間走到二號橋附近觀察示威者。另一被告、就讀中大中文及教育雙學士的鄧希雯自辯稱，當天從網上看到二號橋有校方代表，因此想到該處看看，惟不久出現了她未經歷過的衝突場面，觸發她停留專注以「感官」感受，回過神時已遭制服。