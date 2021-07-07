天氣｜天文台料明日大致天晴酷熱　局部地區有驟雨 (16:30)

天文台取消所有熱帶氣旋警告

【14:11】天文台表示，所有熱帶氣旋警告信號在下午2時10分取消。

【12:40】一號戒備信號仍然生效。中午12時40分，天文台錄得氣溫31.6度，相對濕度74%。

天文台表示，熱帶低氣壓已在海南省陵水縣登陸，並會繼續遠離香港。當熱帶低氣壓對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。本港地區下午及今晚天氣預測，短暫時間有陽光及炎熱。有幾陣驟雨及狂風，局部地區有雷暴。吹和緩至清勁東南風，初時高地間中吹強風。

【08:05】一號戒備信號現正生效。天文台表示，在今早8時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南約580公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向海南島一帶。

熱帶低氣壓會在未來數小時最接近香港，在本港500公里外掠過，並會在今早稍後在海南島登陸。一號戒備信號會在今日維持一段時間。與該熱帶低氣壓相關的雨帶會繼續在今日影響廣東沿岸，並間中為該區帶來驟雨、雷暴及狂風。

預測今日大致多雲，間中有驟雨及狂風，局部地區有雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹強風。

展望明日驟雨減少，部分時間有陽光。星期五及周末期間大致天晴及酷熱。

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