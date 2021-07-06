疫苗獎賞｜總商會抽獎參加人數破百萬 (23:51)

商界推出抽獎鼓勵市民接種新型冠狀病毒疫苗，其中香港總商會統籌的抽獎（www.hkgccluckydraw.com/tc/index.html），由上周五（2日）開始至今，已有超過100萬名接種了兩劑新冠疫苗的市民登記。首輪抽獎將於7月22日進行。
代表商界的經民聯立法會議員林健鋒表示，隨着愈來愈多市民明白打針可以護己護人，他希望登記參加總商會大抽獎的市民數目繼續上升，呼籲市民盡快預約接種疫苗。
總商會將送出約6500份獎品，包括價值約50萬元的平治C系列房車，名額3個；另有港鐵全年車票，名額500個。抽獎將於7月至9月分7輪進行。
另外，部分商界也推出抽獎活動：
疫苗獎賞一覽：
總商會送3輛C系平治房車 7月2日起網上登記【附抽獎詳情及連結】
華懋疫苗獎賞抽獎 如心酒店Staycation連自助晚餐名額2000個【7月5日早上9時起登記】
新地「日日有獎抽」今起登記 連續62日每日抽56得獎者【附登記連結】
6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】
6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】
6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】