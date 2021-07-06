疫苗獎賞｜總商會抽獎參加人數破百萬 (23:51)

代表商界的經民聯立法會議員林健鋒表示，隨着愈來愈多市民明白打針可以護己護人，他希望登記參加總商會大抽獎的市民數目繼續上升，呼籲市民盡快預約接種疫苗。

總商會將送出約6500份獎品，包括價值約50萬元的平治C系列房車，名額3個；另有港鐵全年車票，名額500個。抽獎將於7月至9月分7輪進行。

另外，部分商界也推出抽獎活動：

恒基兆業抽獎

華懋集團抽獎

煤氣公司抽獎

信和集團抽獎

疫苗獎賞一覽：

總商會送3輛C系平治房車 7月2日起網上登記【附抽獎詳情及連結】

中信8月及9月推抽獎 送七人車、信用卡簽帳額等

華懋疫苗獎賞抽獎 如心酒店Staycation連自助晚餐名額2000個【7月5日早上9時起登記】

東瀛遊推大抽獎 頭獎一年免費住兩日本酒店雙人客房

新地「日日有獎抽」今起登記 連續62日每日抽56得獎者【附登記連結】

6月10日獎賞︰稻苗學會辦餐飲券抽獎 總額逾30萬元

6月9日獎賞一覽：送全年任搭郵輪通行證、紀念鑽勞【附名單】

6月8日獎賞一覽：送500萬元禮券買樓、10年醫保等【附名單】

6月7日獎賞一覽：送足金300両、買樓享額外1%折扣等【附名單】

6月3日獎賞一覽：送國泰客機私人派對、iPhone 12 Pro、酒店住宿等【附名單】

6月2日獎賞一覽：送簽帳額、口罩、購物折扣【附名單】

6月1日獎賞一覽：免費機票、全年任搭港鐵【附名單】