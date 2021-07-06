5人洗黑錢18億元　法官指首被告雖非主腦但涉跨境判監7年 (19:24)

5名被告依次為吳麗沙（31歲）、陳麗霜（59歲）、肖娜容（42歲）、肖友泉（31歲）及王良海（41歲），吳麗沙為陳麗霜的女兒；肖娜容為肖友泉的親姊及王良海的妻子。

法官陳慶偉判刑時指出，證據顯示首被告吳麗沙收到「容姨」（第三被告肖娜容）提供的資料，按指示於2011年8月到中國銀行分行開設兩個「明豐貿易有限公司」的戶口，雖無親自處理全部戶口的存入及支出交易，但將網上理財功能交給他人使用，與親自使用無異，罪責不會降低。

陳官續指出，相信首被告犯案動機是賺取每月一萬元酬勞，被人利用而身陷囹圄，令家庭頓失所依，甚為不幸，她明顯協助他人營運地下錢莊，洗黑錢方式並不複雜，雖然接納她並非幕後主腦，但涉跨境元素，判處監禁7年。

法官指出，次被告陳麗霜的教育水平低，相信犯案是受女兒吳麗沙影響，無額外得益，決定將刑期下調一半，判監2年1個月15日。兩母女聞判後一度在庭上痛哭。其餘兩名被告肖娜容及肖友泉為戶口的營運及操作者，從中直接得益，肖友泉無處理任何款項，但為串謀協議者，兩人被監禁6年半。

東九龍總區重案組高級督察沈灝旻表示歡迎法庭的判刑，認為對協助洗黑錢的人可起一定阻嚇作用。

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