反國安法遊行8人涉煽惑他人參與集結　陳皓桓、朱凱廸、梁國雄、胡志偉擬認罪 (18:37)

8名被告為民間人權陣線召集人陳皓桓（24歲）、東區區議員曾健成（64歲）、東區前區議員徐子見（53歲）、報稱無業的胡志偉（58歲）、東區區議員陳榮泰（56歲）、報稱無業的朱凱廸（43歲）、報稱自僱的梁國雄（64歲）及社民連成員鄧世禮（58歲）。首5名被告被控於去年6月30日，非法煽惑其他人明知而參與一個未經批准集結。除了曾健成及陳榮泰，其餘被告亦被控於去年7月1日組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結。

陳皓桓庭上表示，認罪是為跟從公民抗命的理念，並會自行求情，又稱在獄中難以把求情信寫得很長。辯方又指出，胡志偉擬承認兩項控罪，至於另一項明知而參與未經批准集結罪，控方將申請法庭存檔，不予起訴。

曾健成、徐子見、陳榮泰、鄧世禮的代表律師分別表示，需要向被告提供更多法律意見，所以申請押後至8月17日再訊，並獲法官郭啟安接納。