唐英傑案｜警統計825條網片現「光時」口號　國安法實施後口號伴隨分裂顛覆元素出現次數回落 (19:33)

控方讀出張偉文的報告，指出由2019年6月9日至2020年7月1日的389天，有218天的示威活動中出現「光時」口號，可見該口號常見於2019年的示威。報告亦統計該218天當中，拍攝到「光時」口號連同暴力違法行為及/或分裂國家和顛覆國家狀況出現的次數，即有人叫喊「香港獨立」、「香港人建國」、「驅逐共黨 還我香港」等口號，或出現相關旗幟。張偉文供稱，他和隊員觀看逾2000條網上公開片段，並在其中825條片段發現「光時」口號，得出以上的統計數字。

計算被告電單車車速的法證專家曾卓南其後供稱，被告在撞上警員前，維持的車速約每小時20公里。他稱從片段所見，被告在撞上警察前曾煞掣，相信他是預視到撞擊的危險才煞車。聆訊明（7日）續，將由控方最後一名證人作供。

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