劏房租管條例下周立法會首讀　涵蓋住宅工商廈　最快今年底實施 (18:36)

陳帆表示，《條例》將強制規定劏房業主及租客需簽署列明雙方權責的租賃協議，為租戶提供「2加2」年、即4年租住權保障，限制續租時的租金加幅並以15%作為上限，以及禁止業主向租客濫收水電費等。

陳帆稱，擬定《條例》的最大挑戰是訂立規管範圍和「劏房」定義。劏房除存在於住宅大廈外，亦存在於工商大廈或寮屋和天台屋等臨時構築物，但這類劏房可能涉及非法使用土地或僭建物，若租務管制涵蓋不合法劏房，可能會發放錯誤信息，令公眾以為政府把這類劏房「合法化」。不過，這類劏房的租客較一般劏房租客更弱勢，社會關注劏房租管應盡可能涵蓋更多劏房租客，基於有關考慮，政府建議將劏房界定為「組成建築物單位一部分的處所」，但不涵蓋位於私人後巷或庭院的僭建物、寮屋、丁屋或非法構築物。

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