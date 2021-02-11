男子刀刺警｜議員質疑「大學教授」稱悼念疑兇出於同情　鄧炳強批危險不道德「希望教授夜晚瞓得着」 (17:00)

工聯會麥美娟及民建聯葛珮帆批評互聯網鍵盤戰士美化恐怖主義，葛珮帆更指出，有大學教職員和中學生涉嫌製造土製炸彈，質疑在網上宣揚襲擊的兇徒是否協助恐怖主義行為。民建聯梁志祥則不點名，某大學教授認為悼念疑兇是出於同情，所以很多人持白花拜祭，質疑這些行為是否屬恐怖主義活動。

鄧炳強回應梁志祥稱，若有證據便會拘捕或檢控，「鼓勵同情（疑兇），同情就變支持，支持就變參與」，是非常危險、不道德，「希望這位法律教授夜晚能夠瞓得着覺，因為你可能令到全香港充滿血腥」。

港大法律學院公法講座教授陳文敏日前表示，悼念可以出於同情，甚至可能表達對政府不滿，與宣揚恐怖主義的差距很大，認為不應將這些事件「上綱上線」。

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