疫下逾兩成在職婦女排便減　有子女者較多便秘　醫生籲適量運動勿忍便意 (18:50)

香港醫療護理發展協會及香港腸胃動力學會於2021年5月，向在職女性進行問卷調查，從81間企業共收集到181份有效問卷。調查發現，對比新冠疫情前，22.1%受訪者大便次數減少，當中超過五成人每周少3次以上；三成受訪者表示排便時間比疫情前長，其中逾半稱多用5至10分鐘。

調查又發現，有12%的人表示有便秘病徵，其中有子女的受訪者佔14.7%，較沒有子女的10.6%高。另有65%受訪者不同意疫情期間工作時間縮短；逾八成人認為壓力增加及運動時間減少。

本身有便秘問題、從事保險行業的余小姐表示，疫情前平均每兩日一次大便，但糞便呈硬粒狀；疫情期間需兼顧工作及在家照顧子女，例如協助上網課，便秘問題加劇，較平時每周減少一兩次。她稱疫情期間第三名小孩出生，要花更多時間照顧初生嬰兒，認為便秘與壓力有關。

香港腸胃動力學會榮譽秘書、腸胃肝臟科專科醫生施藴知表示，便秘與壓力有關，尤其有子女的在職婦女，需兼顧家庭和工作，故調查顯示有子女的受訪者較多有便秘問題。她指出，日常多喝水、保持適量運動，避免強忍便意，有助改善便秘。