女保鑣涉槍殺姨舅　兄長：被告常提不幸將臨身上 (17:57)

被告詹心桀（47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪。其兄長魏敬東供稱，被告在母親去世後極度哀傷，因質疑醫生處理手法，曾向醫委會投訴醫生「害死媽媽」。在母親去世後約10個月，被告向他發信息稱「如我有咩事，不必告知姨姨舅舅他們」，問她所為何事後，她僅稱「總之記住不需告知他們」，後來又稱「累了」、想念媽媽等，「我真係唔得喇」。魏敬東同意，被告經常提及不幸的事將降臨在她身上，但最終無事發生，又重複提起想念母親。

魏敬東說，被告在2016至2018年間多次提及，為何家人不及早處理外婆遺產，姨舅不止一次向她解釋，她沒明確地接受，曾提出不同意見，但態度並非激烈。及至2016年10月，被告向他說「記得我有咩事，將我安放媽媽身邊」，他去拜祭母親時見被告的骨灰龕位在旁，感到「好突然，好意外」，亦不理解其做法。

兄稱被告不理性 常認為被計算曾稱遭落毒

他續稱，案發前約兩個月，兩兄妹曾在WhatsApp聊天，魏敬東向被告表示「你想他們有在大陸投資這個事情是根據什麼呢？」、「只是懷疑，沒證據的東西還是不要再想了」，又解釋三姨已說沒在內地投資，連內地都很少去。魏敬東說，被告經常認為被計算，「唔係話佢無任何理據，但佢嘅理據，其實唔係理據」，她有自己想法，「但唔係咁理性」。魏敬東又說，被告在案發前一個月曾因中毒入院，堅稱被人落毒。聆訊明（7日）續。

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