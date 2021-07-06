皇后山地盤工人遭工字鐵擊頭亡 工友：疑工程趕工肇禍 (16:38)

死者工友透露，死者人稱「安哥」，年屆70，為一名鐵工。他指，涉事地盤為公屋第4座地盤，近半個月因工地的管工追進度，「係咁話要快」、「快啲起貨」，事發時有兩批工人正進行兩個工序，包括安哥等一批工人正在下面拆「閘板」，另一批工人正在約4至5米高處拆工字鐵，懷疑在上面工作的工人未有留意到下方有人，安哥被工字鐵壓到，頭部重創，現場地盤主任即場為他施以心外壓並召白車。他指，一般程序不容許同時進行兩工序。

他形容，安哥平日與工友「有講有笑」，「下午仲一齊食飯」，為人勤力、守規矩，在涉事公司工作兩至三年，對意外感突然。死者親友趕到醫院了解，其子表示，死者為家中經濟支柱，育有兩子，妻子亦年屆70，要先了解事件詳情，再考慮是否追究。現場消息指，事件或涉人為，警方正調查是否涉刑事成分。

勞工處指，接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。房署發言人指，涉事工人受僱於承建商保華建築營造有限公司，當時正進行拆除鐵架工程。承建商會跟進及處理撫恤金的安排。