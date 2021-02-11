IB放榜男拔誕17狀元　有人擬赴英讀政治後回港：如政府更善解民意港可變回以往一樣 (15:30)

拔萃男書院今日（6日）安排17名IB狀元及12名榜眼（44分）見傳媒。男拔今年有62名IB學生，平均分達43分。其中一名狀元伍政宏計劃到倫敦政治經濟學院（LSE）修讀政治與國際關係。他解釋，希望透過課程了解社會運作、人與政府機構為何有不同的互動關係等。他說，本港社會對比2019年變化很大，但亦存很多未知之數，十分希望未來可回港貢獻社會，「始終想幫助社會的人」，縱目前本港落實《港區國安法》、「愛國者治港」等，他相信學生仍在新時代可抓緊各自的機遇。

今年本港IB狀元人數大增至130名，為歷年之冠。男拔負責IB課程統籌的教師胡家麟分析，全球不少地方仍受新型冠狀病毒疫情所困，故IB今年讓學校選擇以校內評核或公開試模式計算分數，為免不公，試題難度雖與往年相約，但IB稍為調整等級評分準則。他續說，疫情下香港社會較快適應不同變化，學生亦很快適應新常態，認為上述因素亦令今年學生表現較好。