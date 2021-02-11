唐英傑案｜提「光時」歷史含意　辯方：被告中史中文不及格　劉智鵬：字詞有約定俗成用法 (14:53)

辯方盤問指出，劉智鵬在報告中提及「光時」口號始創者梁天琦在港接受教育至大學，故他必然知道口號的歷史含意，但被告的中史成績不及格，中文亦是不及格或僅僅及格，可見他並非如梁天琦一樣，對字詞的歷史意思有所認知。劉智鵬強調，字詞有約定俗成的用法，使用者不需如歷史學家般知道字詞的發展歷程，都會知道字詞約定俗成的意思和用法。

辯方問劉智鵬，他是否假設每一個聽梁天琦說話的人，都明白梁天琦有意圖推翻政府。劉智鵬稱，他只是假設參與梁天琦活動的群眾都明白漢語的意思和用法。

辯方指出，梁天琦於2016年參選是為進入立法會，成為政府一部分，並非為推翻政府；劉智鵬不同意，稱梁天琦覆述黃台仰的一番說話，包括要勇武抗爭、打倒港共政權、建立屬於自己的國家等，認為梁天琦是以此呼籲群眾投票。

辯方之後引述劉智鵬的報告內容，稱他認為梁天琦對涉案字眼看法，有可能不是本案被告的看法，劉智鵬同意。辯方再問，那麼是否每一個叫喊口號的人，對口號的理解都是一樣，劉智鵬強調，如果沒有其他證據和條件考慮，基於字詞約定俗成的用法和意思，他認為每一人都有同一樣的理解。

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