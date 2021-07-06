12港人案｜黃臨福認向警署擲汽油彈　還押至本月26日判刑 (13:24)

12港人案其中一人、17歲學生黃臨福，涉前年10月向旺角警署投擲汽油彈，被控有意圖而企圖縱火及管有物品意圖摧毁或損壞財產兩罪，今（6日）在區域法院承認控罪，控方開案陳辭指出，被告在警誡下曾說「好嬲，唔鍾意政府，所以我掟汽油彈」，亦曾在WhatsApp對話透露「我的志願要燒死班POPO為烈士報仇」。法官姚勳智稱案情嚴重，考慮被告年紀輕，為他索取更生中心、勞教中心及教導所報告，押後至7月26日判刑，其間繼續還押。同案另一被告林小雄（21歲）去年已承認一項有意圖而企圖縱火罪，被判囚40個月。
控方開案陳辭稱，前年10月13日晚，一批黑衣蒙面示威者以多枚汽油彈襲擊旺角警署正門，警方加緊巡邏。翌日凌晨1時許，被告與林小雄各持一枚汽油彈到旺角警署，先後擲向警署側門，林小雄向花園街方向逃跑，被告跑向通菜街。兩枚汽油彈着地爆開，沒有起火。控方第一證人目睹整個過程並截停被告，由偵緝警員8607拘捕，被告在警誡下說「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我掟汽油彈」。偵緝警員12701則拘捕林小雄。庭上亦有播放附近大廈的閉路電視片段。
被告被搜出褲袋有打火機，背囊有強烈汽油味，內有手套及一塊布，布塊與連住玻璃碎片的兩塊燒焦布料相似，專家亦證明3塊布是源自同一條毛巾。
庭上披露被告的WhatsApp紀錄，被告自2019年10月10日晚上起與「Erie叔叔」傳信息，被告曾表示：「我的志願要燒死班POPO為烈士報仇」，亦曾問「你有冇識人係有汽油彈可以攞，我而家比較想全職魔術師」，「Erie叔叔」提到「要有心理準備被拉，自己想清楚」，被告回覆「我知道」。案發當日凌晨零時17分，被告向「Erie叔叔」表示：「我一點搭正 四個手足夾埋我 掉汽油彈 側門一點正行動」，更稱有人幫手拍片。
警方及後到被告的寓所搜屋，發現3枚汽油彈，所用玻璃樽與警署外的玻璃碎片相似，同樣有「Budweiser」標誌。被告在警誡下承認「呢3支嘢係我嘅」。
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