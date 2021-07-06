12港人案｜黃臨福認向警署擲汽油彈　還押至本月26日判刑 (13:24)

控方開案陳辭稱，前年10月13日晚，一批黑衣蒙面示威者以多枚汽油彈襲擊旺角警署正門，警方加緊巡邏。翌日凌晨1時許，被告與林小雄各持一枚汽油彈到旺角警署，先後擲向警署側門，林小雄向花園街方向逃跑，被告跑向通菜街。兩枚汽油彈着地爆開，沒有起火。控方第一證人目睹整個過程並截停被告，由偵緝警員8607拘捕，被告在警誡下說「因為我好嬲，唔鍾意政府，所以我掟汽油彈」。偵緝警員12701則拘捕林小雄。庭上亦有播放附近大廈的閉路電視片段。

被告被搜出褲袋有打火機，背囊有強烈汽油味，內有手套及一塊布，布塊與連住玻璃碎片的兩塊燒焦布料相似，專家亦證明3塊布是源自同一條毛巾。

庭上披露被告的WhatsApp紀錄，被告自2019年10月10日晚上起與「Erie叔叔」傳信息，被告曾表示：「我的志願要燒死班POPO為烈士報仇」，亦曾問「你有冇識人係有汽油彈可以攞，我而家比較想全職魔術師」，「Erie叔叔」提到「要有心理準備被拉，自己想清楚」，被告回覆「我知道」。案發當日凌晨零時17分，被告向「Erie叔叔」表示：「我一點搭正 四個手足夾埋我 掉汽油彈 側門一點正行動」，更稱有人幫手拍片。

警方及後到被告的寓所搜屋，發現3枚汽油彈，所用玻璃樽與警署外的玻璃碎片相似，同樣有「Budweiser」標誌。被告在警誡下承認「呢3支嘢係我嘅」。