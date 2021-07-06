本土組織「光城者」涉策炸彈襲擊隧道鐵路法院等　國安處拘9人 (11:47)

警方國家安全處高級警司李桂華表示，國安處於昨日（5日）早上搜查全港多區，搗破一個正策劃炸彈恐怖襲擊的激進港獨組織「光城者」，包括位於尖沙嘴彌敦道一間賓館的炸彈製造實驗室，行動中檢獲一批製造TATP器材、儀器、小量TATP炸藥、小量化工原料、大量通訊器材、氣槍及行動指南等。

李桂華稱，根據行動指南，該組織計劃襲擊海底隧道、鐵路、法庭、街上垃圾桶等公共設施，甚至策劃汽車炸彈襲擊，以圖造成大規模傷亡，形容該組織分工精密，有金主、採購化學物料人員、製造炸彈小組、勘察組及行動組，當中行動組由正準備離港中學生組成，行動組完成任務後會獲安排盡快離港，勘察組則多次到其中兩間法院勘察及拍照。

被捕5男4女（15至39歲），當中6人為中學生，另包括本地大學管理人員、中學職員、網上平台出租車司機及無業者。李桂華稱，警方另檢獲8萬多元現金、一批外國SIM卡及一批外幣，並已凍結約60萬元相關資產。

李柱華稱該組織已進入實踐階段，上月起租用尖沙嘴彌敦道一個約100呎的賓館單位設立炸彈實驗室，並計劃於7月上旬發動襲擊。