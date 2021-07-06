天氣｜一號戒備信號晚間續維持　天文台料明日間中狂風驟雨 (23:00)

本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風，局部地區有雷暴。明日氣溫介乎27至30度。吹和緩至清勁東至東南風。展望周四驟雨減少，部分時間有陽光。周五及周末期間大致天晴及酷熱。

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.6度，相對濕度71%，紫外線指數為10，強度甚高。本港地區今日（6日）下午及今晚天氣預測，下午短暫時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴，今晚有幾陣狂風驟雨，吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。

【11:45】位於南海中部的熱帶低氣壓在過去數小時移動緩慢及有所增強，但在今日會與本港保持超過500公里距離。而位於台灣海峽的熱帶低氣壓正逐漸減弱。與兩個熱帶低氣壓相關的驟雨正影響廣東沿岸。按照現時對該兩個熱帶低氣壓的預測，一號戒備信號會於今日餘下時間維持。

【10:43】天文台表示，過去數小時，位於台灣海峽的熱帶低氣壓穩定地向偏北方向移動，預料會逐漸減弱，今日傍晚至明早（7日）於中國東南沿岸登陸。而位於南海中部的熱帶低氣壓會在今日日間與本港保持超過500公里距離。按照現時對該兩個熱帶低氣壓的預測，一號戒備信號會於今日黃昏前維持。

【08:03】一號戒備信號現正生效。天文台表示，位於台灣海峽附近的熱帶低氣壓的環流較細小，與其相關的強風會在今日與香港保持一定距離，其外圍雨帶正影響廣東東部沿岸。而位於南海中部的熱帶低氣壓會在今日大部分時間與本港保持超過500公里距離。按照現時對該兩個熱帶低氣壓的預測，一號戒備信號會於今日大部分時間維持。

天文台預測今日大致多雲，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。稍後狂風驟雨增多及局部地區有雷暴。最高氣溫約32度。吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。展望明日間中有狂風驟雨。本周後期天色逐漸好轉。

(天文台)

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