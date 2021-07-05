18歲學生涉管有易燃液體　警遭質疑記事冊及供辭無提用手銬稱「寫漏」 (20:30)

負責拘捕被告何駿賢的警員曹景文作供時表示，當日收到指揮行動中心通知，荃灣廣場有壽司店被一班身穿深色衫褲、戴口罩的人破壞，遂前往處理。到場後，曹景文看到被告一人迎面跑來，後方有警員追捕，被告穿過馬路，向祈德尊新村方向跑，曹景文上前協助，以非法集結罪拘捕被告及為他上手銬。曹景文稱被告身上沒有身分證，有一部黑色iPhone；又稱在現場附近檢獲相信是被告的鴨嘴帽。

辯方盤問時，問及是否曹景文檢取該帽子，曹景文一度稱「當時情況混亂，唔係我執」，及後才指出由他拾取。辯方又指出，曹景文的記事冊及書面供辭無提及向被告使用手銬，質疑他其實無使用手銬，曹景文解釋稱「寫漏咗」。

另一作供警員孫詠斌說，當時看到身穿深色上衣、戴黑口罩、背着黑背包的被告跳過花叢及除下背包，孫詠斌事後取回被告的背包，但無在現場檢查。警署警長趙卓威作供時則稱，自己當時試圖埋伏截停被告。案件明（6日）續。