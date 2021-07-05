女保鑣涉槍殺姨舅　兄長：聞尖叫後見被告向四舅後腦開槍 (19:21)

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪，控罪指稱她謀殺其四舅父詹鎮基（終年62歲）、二姨詹少芬（終年80歲），以及意圖使二舅父詹前駒（現年74歲）及三姨詹小慧（現年63歲）身體受嚴重傷害而向他們射擊。

魏敬東憶述案發當日，稱突然聽到有人尖叫，遂望向詹前駒及詹鎮基，「見妹妹舉高手，攞支槍對詹鎮基後腦，好近，一瞬間已經開槍」，詹鎮基隨即倒地，詹前駒見狀反應很大並問妹妹「你點解可以咁樣？」，妹妹向詹前駒手臂開了一槍，本來站立的他及後倒地。魏敬東說，妹妹舉槍望向他、行近數步，「成件事好突然，我都呆晒咁滯，我好驚」，遂頭也不回地逃跑。

魏敬東在盤問下稱父親「脾氣唔係太好」，曾目睹他向母親動手。母親在1970年末至80年初時受精神困擾，出現幻聽及幻覺故提早退休。魏敬東曾赴湖南讀大學，放假回家時得知妹妹因抑鬱及焦慮而需延遲學業，妹妹來港後有壓力、思想較負面，但有興趣和目標，想改變境況，更想入讀大學，惟時常感到缺乏資源。自父親於2005年病逝後，感覺母親和妹妹更「相依為命」。

魏敬東又稱，母親大約於2008年入住瑪嘉烈醫院精神科，被診斷患腦退化初期。及至2013年身體轉差，經姨舅建議、在被告物色院舍後入住老人院，被告每天都探望她，惟母親健康走下坡並於兩年後離世。被告曾向他表示，想改善家中環境讓母親安享晚年惟無法負擔，直至母親去世後仍為此感到悔恨。聆訊明（6日）續。

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