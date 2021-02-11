唐英傑案｜辯方稱「光復上水」針對水貨客非政權　控方專家：肯定唔係還我奶粉咁簡單 (18:45)

《港區國安法》首案唐英傑案今午（5日）續審，控方專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬繼續作供，對於辯方邀請港大政治與公共行政學系教授李詠怡及中大新聞與傳播學院院長李立峯撰寫專家報告回應，劉智鵬指稱兩人採取社會科學和文化研究中，分析社會語言的方法，沒有如他用歷史研究方法，屬有缺陷的論證。不過他在盤問時強調，其專業僅限於歷史，他並非說辯方專家的方法有錯，只是雙方的研究方法不同。
劉智鵬解釋，辯方專家利用當代語境去理解「光時」，即字句在2019至2020年期間，社會上的認受情況，某些人或組別如何演釋，但李詠怡及李立峯沒回應其提出的歷史考慮，尤其「光復」和「革命」這兩個關鍵詞在中國歷史上的使用情況。他認為，梁天琦創造這8個字，有特定語境和意思，辯方不能將後來的人對字句有不同理解，而斷定梁天琦的意思。
對於辯方專家指稱他有不正確的假設、以歷史角度研究口號的做法有嚴重缺陷，劉智鵬表示不同意。辯方專家在報告提及2016年「光復上水」等抗議水貨客行動，可見「光復」意思不一定與政權相關，劉智鵬謂「肯定唔係還我奶粉咁簡單啦」，他認為當時整個運動牽涉針對內地人，視內地人與香港族群不一樣，當中夾雜對中共衝擊及自治等意識，牽涉挑戰國家政權。
辯方問劉智鵬，現在2021年的人聽到「光時」這8個字，會接收到什麼信息，劉智鵬說「攞番香港，改變呢個時代」，控方質疑辯方問題，指出本案發生在2020年，辯方回應說「但我理解這些字詞的意思一千年都沒變過」，引發旁聽席上一陣笑聲。