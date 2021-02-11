唐英傑案｜辯方稱「光復上水」針對水貨客非政權　控方專家：肯定唔係還我奶粉咁簡單 (18:45)

劉智鵬解釋，辯方專家利用當代語境去理解「光時」，即字句在2019至2020年期間，社會上的認受情況，某些人或組別如何演釋，但李詠怡及李立峯沒回應其提出的歷史考慮，尤其「光復」和「革命」這兩個關鍵詞在中國歷史上的使用情況。他認為，梁天琦創造這8個字，有特定語境和意思，辯方不能將後來的人對字句有不同理解，而斷定梁天琦的意思。

對於辯方專家指稱他有不正確的假設、以歷史角度研究口號的做法有嚴重缺陷，劉智鵬表示不同意。辯方專家在報告提及2016年「光復上水」等抗議水貨客行動，可見「光復」意思不一定與政權相關，劉智鵬謂「肯定唔係還我奶粉咁簡單啦」，他認為當時整個運動牽涉針對內地人，視內地人與香港族群不一樣，當中夾雜對中共衝擊及自治等意識，牽涉挑戰國家政權。

辯方問劉智鵬，現在2021年的人聽到「光時」這8個字，會接收到什麼信息，劉智鵬說「攞番香港，改變呢個時代」，控方質疑辯方問題，指出本案發生在2020年，辯方回應說「但我理解這些字詞的意思一千年都沒變過」，引發旁聽席上一陣笑聲。

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