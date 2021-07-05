消防員與無業漢涉旺角非法集結　官一度質疑控方檢控基礎 (18:30)

被告為無業的王若詩（46歲）及消防員陳瑞文（49歲）。女督察曾梓桓今早供稱，當晚近10時半到達旺角山東街與彌敦道交界，以擴音器警告示威者盡快離開，部分人聽到警告後四散。

曾梓桓作供完畢後，控方強調當日的非法集結早在晚上10時10分發生，比曾梓桓供稱的10時半更早。葉官聽畢質疑，警方當晚10時半警告示威者離開，代表他們已沒有法律後果，「你叫人離開，唔通叫佢去警署投案，定係根據人臉識別，遲啲上門大抓捕？……如果2210（10時10分）就犯非法集結，憑咩2228（10時28分）赦免佢哋？」控方及後重召曾梓桓作供，曾梓桓澄清，叫示威者離開意是指他們「可以返屋企」，不會被上門拘捕。

警長林志培今午供稱，被告陳瑞文曾用腳踢磚，疑似有份堵路，他遂拘捕被告。針對林志培取走被告頸上的泳鏡，辯方多番質問原因，林志培最初表示與催淚煙有關，在葉官追問下，他才解釋是為了檢取做證物，表示「多謝法官提醒」。葉官聞訊說：「吓，點解多謝我？我有提醒你咩？」林志培最終承認說錯話，向葉官致歉。