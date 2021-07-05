理大助理教授涉窺研究競爭者計劃　控不誠實取用電腦罪准保釋 (17:45)

被告馮建雄（41歲），本被控有犯罪意圖而取用電腦，以及為不誠實地獲益而取用電腦共10項控罪。經修訂後被控4項為不誠實地獲益而取用電腦罪，稱他於2017年10月18日在香港理工大學取用一部屬於大學教育資助委員會的電腦，未經授權將研究資助局綜合電子系統帳戶，從用戶帳戶升級為系統帳戶。

另外，控罪指稱被告在2018年1月5日至2月4日、2017年11月22日至2018年2月15日期間，在香港為不誠實地獲益取用大學教育資助委員會的電腦，以及2017年11月22日至2018年2月2日期間，在理大為不誠實地獲益取用大學教育資助委員會的電腦。

控方表示，會傳召10名證人，包括4名警員、1名精神科專家及5名市民，亦會播放錄影會面紀錄。