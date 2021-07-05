網台主持傑斯被控煽動等罪　還押至7月20日轉至區院再訊 (17:45)

報稱網台主持的尹耀昇（52歲）被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，分別指稱他於2020年8月8日和15日、9月5日及10月10日，主持、製作、發布及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國內地及香港政府，或激起對其離叛等。另一控罪指稱，尹耀昇於去年2月8日至11月21日，主持、製作、發布及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國內地及香港政府，或激起對其離叛等。控方曾透露，第一至四項控罪為第五項控罪的交替控罪。

至於洗黑錢罪，其中3項控罪指稱尹耀昇於去年2月22日至11月30日期間，處理其3個上海商業銀行的帳戶內，相信是從可公訴罪行得益的財產，涉及約231萬港元及5.6萬美元（約43.5萬港元）。另外兩項洗黑錢罪則控告尹耀昇及報稱保險從業員的利寶麗（51歲），控罪時間為去年3月2日至11月30日，涉款共約828萬港元。

相關報道：

傑斯控煽動被拒保釋 官：與台灣組織緊密聯繫有潛逃風險（5月13日）

網台主持傑斯加控煽動及洗黑錢6罪續還押 女助手同控兩洗黑錢罪准保釋（5月10日）

網台主持傑斯被控「作出具煽動意圖的行為」罪 仍留院今未出庭押後再訊（2月8日）

網台主持「傑斯」涉資助分裂國家案 警國安處再拘3人（2月2日）