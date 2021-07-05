3青年涉禁錮虐打15歲男童　拍全裸影片勒索4萬元不認罪 (16:46)

被告依次為無業的曹樂謙（17歲）、無業的張曜龍（18歲）及汽車技術員李梓峰（21歲），同被控非法囚禁他人及串謀勒索罪。首被告另被控盜竊及企圖洗黑錢罪。

控方在開案陳辭表示，事發在去年3月，首被告以介紹工作為由，約男童X見面。數日後，首被告要求X用銀行提款卡提取金錢，由於戶口金額不足，X無法提款。同月月底凌晨，3名被告與X一同乘的士到南生圍。眾人下車後，第三被告要求X償還4000元現金。X否認偷款，第三被告隨即打X的面部，首被告及第二被告則以間尺打X的手臂和大腿。

X被毆打後，承認偷去4000元，眾被告要求X支付4萬元解決事件。X致電向胞姊和母親借錢不果，遭被告威脅脫下身上衣服，並錄影拍片，在鏡頭前自稱欠款4萬元和讀出個人資料。X亦被迫簽下約10張欠單，其間遭被告以間尺打手腳，更被第三被告以煙頭燙胸口。

X最後自行返家，向母親道出事件經過。X入院驗傷後，發現手臂和大腿發紅，鎖骨下方有煙頭灼傷痕迹。警方另在涉案私家車起回X的身分證和欠單。