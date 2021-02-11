電子消費券｜消委會接3投訴兩涉「早鳥優惠」　消委會籲勿輕信商戶口頭承諾 (15:41)

黃鳳嫺指出，其中一名事主在網上看到某電訊商有售心儀產品，致電查詢獲確認產品有存貨並可以消費券購買，再到門市查詢亦獲確認能夠購買該產品。事主於是在網上登記，承諾取得消費券後會在該電訊商使用，但後來才獲悉該產品缺貨。事主因而感到不滿，向消委會投訴並希望取消交易。

另一宗投訴涉及電訊服務，事主被早鳥優惠吸引，參加一個聲稱有30GB數據用量的電訊計劃，但他在網上查詢帳戶資料時，發現只有12GB，事主認為這涉及不正當的銷售手法。餘下一宗投訴則涉及登記手機支付平台的問題。

黃鳳嫺提醒市民，各個支付平台及商家都希望市民早早使用消費券，市民應該多查詢優惠細節，考慮清楚才決定使用哪個支付平台。她亦呼籲市民小心預繳式消費的風險；亦指出留意消費券分各個階段派發，提醒市民留意大額消費時會否需要墊支部分金錢，抑或可以分期付款，亦要留意選定後會否難以退款，勿輕信口頭承諾。

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