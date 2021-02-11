女保鑣涉槍殺姨舅　姨：案發後怕聽「嘭」聲　被告曾寫信稱「萬分懺悔」盼彌補 (15:35)

被告詹心桀（現年47歲）否認各兩項謀殺及有意圖而射擊罪，控罪指稱她謀殺其四舅父詹鎮基（終年62歲）、二姨詹少芬（終年80歲），以及意圖使二舅父詹前駒（現年74歲）及三姨詹小慧（現年63歲）身體受嚴重傷害而向他們射擊。

三姨詹小慧憶起2018年6月26日在鰂魚涌公園的情況，她稱當日堅持要離開，「一孭起背囊，就聽到槍聲」，及後見被告在2.5米外向她舉槍，她隨即在椅後蹲下，見左肩「好濕」才發現流血，事後左肩擦傷，除留疤外已無大礙，惟害怕聽到「嘭」一聲，不敢看開槍戲，不曾再行近太古城，坐車經過會刻意避開。詹小慧續說，當日的畫面經常在腦海中浮現，「特別我哥（詹鎮基）瞓喺地，半開合眼望住我，頭仲流緊血，家姐（詹少芬）合埋眼，阿哥嘅表情、個樣，成日都喺度。」

詹小慧稱，在大姐詹少卿來港後才有與她見面，曾聽母親表示大姐患精神病，但不知被告曾因精神病而入院。她說，與被告關係不親密，自從她提及任職保鑣後，才留意她有時會表現緊張、左望右望或望枱底，案發當日在酒家「有呢啲動作，我哋成日覺得好怪，但佢（被告）無不斷咁做」。

詹小慧說，被告被捕後約一個月在還押時首度去信她，提及「對唔住」、又稱當見到詹小慧「衝向舅父時，我見到的是媽媽離開時，完全一樣的『疼』」、「好崇拜和愛你」等。她稱約4次收到被告的信，最後兩封沒看過已扔掉。

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