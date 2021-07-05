14月嬰求肝傳喜訊　母：有肝臟初步配對合適 (21:21)

柏熙因急性肝衰竭，正在瑪麗醫院深切治療部留醫，情況危急，急須盡快換肝，其主診醫生、瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁指出，柏熙血凝固指數超標8至10倍，突發性出血風險十分高，各種迹象顯示肝細胞壞死，肝功能自行修復的機會較微，希望可24至48小時的「黃金時間」內移植肝臟。

陳智仁透露，過去一周肝臟移植中心完成了7宗肝臟移植，希望柏熙也可「乘勢」覓得合適肝臟。

【15:24】14個月大男嬰柏熙因急性肝衰竭，現時在瑪麗醫院深切治療部留醫，情況危殆，急需年齡介乎18至60歲、A+或O型血、身體情況良好的合適者捐肝，以便即時進行肝臟移植手術。媽媽區太稱，柏熙昨日（4日）不適入院後，診斷為急性肝炎，病情急速惡化，肝功能已完全衰竭，「醫生說最遲今天要覓得合適肝臟，希望有好心人可以救救熙熙」。

柏熙是家中獨子，與父母及婆婆同住，今天剛好一歲兩個月。區太說，柏熙之前健康愛笑，上周五（2日）發燒及嘔吐，向私家醫生求診，被診斷為玫瑰疹，但情況沒有好轉，昨日入院求醫，診斷為急性肝炎。

「一天後肝指數已到最差指標，最遲今天要覓得合適肝臟。」區太表示與丈夫已驗血，惟丈夫血型不合，未能捐肝給兒子；她則被醫生要求先減肥才合標準，「熙熙都等唔切了」。區太的姐夫亦正等候配對報告，但區太相信因姐夫有脂肪肝，可捐肝機會不大。

今早柏熙求肝的消息一出，區太稱已有數名市民主動聯絡，覺得香港有愛，希望有好心人救到柏熙。有意捐肝者，可聯絡區太：9703 3318。