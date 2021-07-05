民安隊員攜火機白電油意圖毁財產罪成　還押候判 (14:30)

被告陳晧生（22歲）被控於2020年5月10日，在旺角新世紀廣場3樓343號舖外管有一罐打火機液體及兩個打火機，意圖摧毁或損壞財產。

裁判官黃士翔裁判時指出，辯方質疑作供警員的記事冊與庭上口供不一致，如記事冊曾提到把被告的背包物品放在地上，庭上卻無提及，更有警員稱物品是放在背包內，或有作供警員對被告背包內的T恤有不同描述，黃官則稱警員主要把被告的物品列出，沒有把工作細節全部記錄，雖有矛盾，但不足以影響誠信。警員曾離開被告10多秒，但被告是當時唯一被拘捕的人，不存在插贓嫁禍及物品屬其他人的可能。

雖然辯方曾指出，警員遲交證物交到證物房，但黃官稱警員另一宗案件涉及9名被告，接納工作繁忙緣故而遲交證物的原因。

至於被告管有意圖方面，黃官稱要以物品的狀況、周遭環境，包括案發時間及地點，以及被告的行為表現作考慮。黃官稱，當日商場有人呼喊「五大訴求，缺一不可」等口號，中庭位置有人扔玻璃樽，稱示威者行為激進，警方驅散後人群，及後截停被告。被告背包搜出的護目鏡、手套等用品是示威者常用的物品。被告持有的物品是高度燃劑，被搜出的布碎容易燃燒，雖然被告警誡下曾提及物品於家中使用，且是母親叫他買，但後來改稱是父親，因此不接納其解釋，裁定罪名成立。