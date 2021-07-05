唐英傑案｜控方專家：「光時」口號與港獨有直接關係 (14:00)

控方播放梁天琦在2016年競選立法會補選時的造勢大會發言後，劉智鵬指出，片段中梁天琦說他認同黃台仰（前本土民主前線召集人）的一番說話，包括要勇武抗爭、打倒港共政權、建立一個屬於自己的國家等，可見這是梁天琦政治理念的一個總結，亦解釋了「光復香港 時代革命」的意思。

控方指出，自前年7月21日起，「光時」口號出現在示威現場，又播放當天的新聞片段，顯示示威者將中聯辦的國徽塗污。劉智鵬認為，毁壞國徽屬挑戰國家政權；另外將中聯辦寫成「支聯辦」，將中國指稱為「支那」，即以外國人的立場去看中國，結合「光時」口號，示威者欲挑戰中華人民共和國的管治權威，甚至不接受中國對香港的管治。

劉智鵬續稱，梁天琦於2016年創造「光時」口號的時間，與前年7月中聯辦門前的示威事件，前後語境一致。控方之後播放不同示威和遊行片段，劉智鵬認為，「光時」口號是一個政治口號，與驅逐中共、香港獨立有直接關係。聆訊午續。

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