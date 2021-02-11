港區國安法｜鄭雁雄：反修例風波顛覆主權　只能鬥爭法辦　陳冬：「反中亂港」分子未死心 (11:24)

駐港國安公署署長鄭雁雄指出，國安法在港實施一年來，成效有目共睹，強調香港維護國家安全是「中華民族偉大復興進程中絕不能退讓的一線」。他又提到，2019年反修例風波中的香港，已令國家主權、安全和發展利益面臨嚴重威脅，香港根本利益面臨嚴重破壞，「這已經不是什麼民主思潮、自治呼聲、言論自由，而是徹頭徹尾的顛覆主權、侵犯主權」，強調對此沒有任何妥協懷柔可言，「唯有鬥爭、唯有法辦，除此之外，別無他法」。

中聯辦副主任陳冬致辭時稱，《港區國安法》實施，實現了由亂轉治的重大轉折，他引述國家主席習近平指出，要以安全作為發展的首要前提，稱國安法實施的一年來，「（反）修例風波期間的街頭暴力不再肆虐，社會秩序得到恢復，市民安寧得到保障」，形容國安法是維護香港整體利益和市民福祉的定海神針。他又強調，「反中亂港」分子還未完全死心，批評有極端分子發動「孤狼式恐襲」，並斥責「別有用心的人」明目張膽的支持和美化暴力行為。

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