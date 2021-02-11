電子消費券｜238萬人已登記　王學玲：不少選「智方便」市民未登記戶口致系統繁忙 (11:10)

王學玲稱，截至今早8時，已有近238萬人在網上登記，其中逾200萬人經回答兩條有關現金發放計劃問題登記，另有近30萬人以上載身分證來認證登記。她稱，政府本預計「智方便」供已登記用戶使用，無預計大量市民會即時登記為該程式用戶，單是昨日便新增約4萬用戶，「比平時多十幾倍」，以致現有與新增共40萬用戶一同使用智方便，系統無法應付。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目稱，昨日非使用「智方便」隊伍登記順暢，但政府無預料只有50萬人登記的「智方便」在登記首日一度竟有30萬人排隊，故出現網絡塞車。他認為政府可改善登記流程設計，先將智方便與非智方便用戶分流，再轉入消費券登記頁面。

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