天氣｜今晚至明早或發一號戒備信號　天文台料下午及今晚局部地區有雷暴 (12:50)

【12:50】中午12時40分，天文台錄得氣溫31.7度，相對濕度75%，紫外線指數為11，強度極高。高空反氣旋正覆蓋廣東，但沿岸地區有幾陣驟雨。本港地區今日（5日）下午及今晚天氣預測，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，下午部分時間有陽光及酷熱，今晚大致多雲，吹和緩東風。
正午12時，呂宋以東的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏北約600公里，預料向西北移動，時速約30公里，橫過呂宋海峽。同時，一個低壓區正影響南海中部。
今晚至明早或發一號波
【10:22】天文台表示，現時位於呂宋以東的熱帶氣旋會在今日橫過呂宋海峽，大致移向廣東東部沿岸至福建一帶。位於南海中部的低壓區會在未來一兩天有所發展，移向海南島至雷州半島一帶。天文台會視乎其發展在今晚至明早（6日）考慮發出一號戒備信號，預料明日及周三（7日）廣東沿岸驟雨增多。
【08:10】早上7時30分，天文台錄得氣溫28.4度，相對濕度89%。高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。此外，位於南海中部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。而另一個低壓區影響菲律賓以東海域。天文台預測今日大致天晴，局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩偏東風。展望明日及周三驟雨增多。本周後期天色逐漸好轉。
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