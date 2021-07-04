警國家安全處接手調查七一銅鑼灣刺警案 (11:44)

警方發言人表示，警方初步調查發現兇徒受到失實資訊及煽動性言論激化而策動「孤狼式恐怖襲擊」，但不會排除任何可能性。國安處現正積極全方位調查案件，包括兇手有否同黨，是否被煽動而犯案，幕後是否有人支持或操控等。任何人如有與案有關資料，可透過「國安處舉報熱線」，以微信（NSD62717171)、電話短訊（SMS：62717171），或電郵（NSD-public@police.gov.hk）作出舉報。

警方發言人表示，警方留意到案發後網上不斷有人鼓吹要以不同方式悼念殺人不遂的兇手，甚至有家長帶同年幼孩童進行悼念，意圖美化、浪漫化、英雄化甚至合理化兇手企圖謀殺的冷血行為。

發言人續稱，今次事件是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為；香港是法治社會，任何人都不應以身試法；鼓吹悼念兇手等同支持恐怖主義，更會煽動更多仇恨和分化，最終只會破壞社會秩序，危害公共安全，威脅每一名香港市民。發言人說，市民大眾必須理智、認清事實，絕對不能姑息、美化暴力，更不能讓下一代被失實資訊、歪理等誤導而誤入歧途，更甚者成為恐怖分子。

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