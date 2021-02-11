電子消費券｜約155萬市民完成電子登記　用「智方便」需輪候逾半小時 (19:05)

【19:01】政府表示，截至今日下午6時，已有約155萬名市民經計劃網站進入登記平台遞交電子登記，其中超過130萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身分認證。

14:07報道：資科辦：使用「智方便」登記消費券人數多 市民或需較長輪候時間

【12:53】政府表示，截至中午12時，已有接近70萬名市民成功遞交電子登記，其中接近60萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身分認證。本報記者中午所見，若以「智方便」，仍需等待多於一小時。

【10:18】本報記者早上9時後登入指定網站，若使用「智方便」應用程式，網站顯示有逾23萬人輪候，須等待多於一小時才能進入；惟若非使用「智方便」，便可直接登記，填寫個人資料、選擇的電子支付平台帳戶資料等，約3分鐘完成登記。政府表示，截至今早9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。

政府發言人表示，計劃網站運作暢順，大部分市民都是利用申領去年現金發放計劃的資料以回答相關保安問題作身分認證，過程簡便，亦無須輪候；部分市民透過「智方便」認證身分，礙於「智方便」系統繁忙，透過這方式登記的輪候時間或較長，呼籲市民可選用其他的認證身分方式進行登記。

合資格的香港市民可選擇以八達通、Tap & Go拍住賞、支付寶香港或WeChat Pay HK領取電子消費券，登記將於下月14日截止。

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