天氣｜天文台料明日局部地區有驟雨　周二周三驟雨增多 (16:30)

位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。另一個低壓區影響菲律賓以東海域。

相對濕度79%

【10:06】受高空反氣旋影響，廣東沿岸大致晴朗。上午9時51分，天文台錄得本港氣溫30.4度，相對濕度79%。本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫34度，吹輕微至和緩南至東南風。此外，一個低壓區正為菲律賓中部帶來不穩定天氣。

(天文台)

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