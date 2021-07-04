天氣｜天文台料明日局部地區有驟雨　周二周三驟雨增多 (16:30)

【16:30】本港方面，大部分地區氣溫上升至33度或以上。本港地區今晚（4日）及明日（5日）天氣預測：大致天晴，局部地區有驟雨，最低氣溫約29度，明日日間酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩東至東南風。展望周二、周三驟雨增多。本周後期天色逐漸好轉。
位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。另一個低壓區影響菲律賓以東海域。
相對濕度79%
【10:06】受高空反氣旋影響，廣東沿岸大致晴朗。上午9時51分，天文台錄得本港氣溫30.4度，相對濕度79%。本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫34度，吹輕微至和緩南至東南風。此外，一個低壓區正為菲律賓中部帶來不穩定天氣。
(天文台)
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