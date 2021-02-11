垃圾徵費｜黃錦星：有信心本立法年度通過垃圾徵費條例　實施日期視乎疫情 (12:44)

政府早前在立法會表示通過垃圾徵費相關條例後設18個月準備期，未決定正式實施日期。環境局長黃錦星今早（3日）在港台節目《星期六問責》表示，有信心今個立法年度通過相關條例，不排除18個月準備期後立即實施垃圾徵費，但需考慮屆時的新型冠狀病毒疫情，若經濟「麻麻地」，將會彈性處理落實日期。
政府早前稱正考慮在垃圾徵費實施初期派免費垃圾袋，黃錦星被問是否應盡早徵費令市民習慣流程時，回應稱將與持份者商討細節，認為市民要循序漸進習慣將丟垃圾與金錢掛勾，繼而改變拋垃圾習慣，試行過程可讓市民知道何處購買收費膠袋，協助他們了解垃圾徵費流程。
清新空氣藍圖遭質疑無進取時間表 黃錦星：今年內檢討空氣質素法例
政府日前公布《香港清新空氣藍圖2035》，被環團質疑沒有進取時間表。黃錦星說，香港較全球大城市「相對進取」，已制訂法例每5年檢視香港空氣質素指標的安排，並逐步收緊，亦會在今年內檢討相關法例。
他稱，新藍圖展示本港未來面對污染重點，包括船排放及臭氧問題，故當局將與遠洋貨船業界商討轉用液化天然氣，資助本地公司在兩至三年內試用電動渡輪。至於臭氧問題，黃錦星說希望下年立法收緊建築物料的揮發性有機化合物含量，並擴展應用範疇至清潔用品，減少化學作用產生的臭氧。