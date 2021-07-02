貨車司機認藏爆炸品囚40個月　官︰除為非作歹無理由管有爆炸品 (19:15)

法官謝沈智慧引述背景報告指出，被告盧國華（24歲）稱以為涉案金屬管是打火機，質疑被告否認罪責，或要推翻認罪答辯，稱「問題好嚴重」。辯方隨即澄清，被告知悉涉案金屬管是爆炸品，將維持原本的認罪答辯。法官遂休庭約一個半小時，以重新準備判刑理由書。

法官在休庭後判刑，表示被告的控罪嚴重，個人和家庭背景並非減刑理由。對於辯方求情稱被告家貧輟學，背景報告卻顯示被告因貪玩而放棄學業，法官批評被告的說法不真確、全是謊言。

謝沈智慧又引述案例指出，雖然無證據顯示被告管有涉案爆炸品的用途，但一旦它流入別人手中，或將造成嚴重傷亡。她強調，被告和同行友人被截查時，均以紙袋包裹雙手，明顯有份引爆炸藥，加上被告將爆炸品放在腰包內，便於攜帶取用，屬加刑因素。