唐英傑案｜控方專家：「光復香港」視中國為敵人　「時代革命」即改變政權 (18:40)

就「光復」的意思，劉智鵬稱考慮了中國歷史上三國、五代、兩宋等分裂時期，元朝和清朝，以至20世紀初，他認為光復的意思一直沒改變。在香港的語境，所謂「光復香港」，即視香港政府為敵人控制的政府，或不承認港府是我們國家政權下的一個政府。法官陳嘉信問「我哋國家即係指咩？」，劉智鵬回應說「中國」。

陳官再問，劉智鵬所解釋的「光復」有兩種不同解釋，還是同一概念有兩個面向，劉智鵬說是後者。劉智鵬解釋，提出光復即是從一個正統角度出發，斷定其面對的政府是不正統和不合法，故此說口號的人，即認為香港的主權國、中華人民共和國非法擁有這個城市。

至於「時代革命」，劉智鵬說「革命」一詞在中國有很長歷史，由商周時期到晚清時期，其意思一直沒變，基本上都是涉及政治，有推翻現有政權並取而代之的目的。「時代革命」用於香港，即採取手段改變當前的香港政權，以及從當政者手上奪取政權的意圖。

劉智鵬︰梁天琦鼓吹香港獨立

控方之後提及梁天琦作為口號創始人，問他提出口號時的政治宣言是什麼。劉智鵬參考梁天琦在2016年參加新界東補選的傳單內容，指出梁天琦當時的主張是要改變香港政局，呼籲群眾以武力去挑戰政權，以達至改變政權。控方又播放梁天琦在造勢大會的發言，劉智鵬分析其發言，認為梁天琦鼓吹香港獨立。

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