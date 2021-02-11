女保鑣控槍殺舅姨　二舅父作供稱被告開槍時表情冷酷　「3年來忘記唔到」 (16:52)

被告詹心桀的二舅父詹前駒供稱，2018年6月26日被告相約他、四舅父詹鎮基、二姨詹少芬、三姨詹小慧及被告的兄長魏敬東，在玉桃軒酒家見面。被告約早上11時半到場，後提議到公園「傾多陣」，眾人在下午1時離開。抵達公園後，被告談及武術、示範如何防守等，閒談一番後各自坐在涼亭下的椅，其姐及妹欲離開，但被告不斷說「等一等、等一等先」，有人問「你究竟有咩講呀？如諗唔到返屋企諗諗先」。

詹前駒續稱，他突然聽到槍聲或中槍時，抬頭斜望被告，「佢遞起隻手，攞住手槍伸直手，表情冷酷，瞄準住開槍，但瞄邊就唔知道」。他又稱，「槍聲、佢嘅表情我都記得，成世第一次聽到槍聲，3年來我都忘記唔到」，說時不禁低頭啜泣。他亦說，忘了有多少下槍聲，「頂籠兩下」。

詹前駒稱，當被告行近他，他移到柱側、手掩中槍並流血的傷口，因「喘唔到氣」故只問「你點解可以咁對我哋㗎？」惟她不發一言便離開。詹前駒稱，家人多年來為被告一家提供經濟資助，大姐（即被告母親）去世後關心及遷就，對於開槍「好震驚，應該話係傷心」。他續稱，見詹鎮基及詹少芬躺在地上，兩人頭上有洞且不斷流血，他為詹少芬兩度擦血後，因體力透支而坐下，保安及救護員隨後到場。事隔3年，他深呼吸時肋骨仍會隱隱作痛。

詹前駒在盤問下否認當日有家人向被告說「你阿媽唔死都死咗，你阻住全世界都無用」。他說，被告在大姐詹少卿病逝後極度哀傷，曾說不想生存。聆訊午續。

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